Asesinan a dos policías en el municipio colombiano de Anorí

"En la madrugada de hoy, en el municipio de Anorí, fueron asesinados nuestros compañeros: subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez. Dos uniformados, integrantes de la patrulla de vigilancia fueron atacados mientras cumplían labores de control y verificación de establecimientos comerciales", expresó el director de la Policía, general William Rincón.

El oficial achacó el crimen a los grupos armados ilegales que operan en la zona y dijo que el ataque "constituye una grave afectación contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de toda la región".

"Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia", agregó el oficial.

Frente a la ocurrido, Rincón ordenó el despliegue de todas las "capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para dar con los responsables".

"Enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familias, con la firme promesa de que este crimen no quedará en la impunidad", añadió el director de la Policía.