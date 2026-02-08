Cardenal de Honduras pide a Asfura priorizar a migrantes en EEUU y combatir la corrupción

"A mi juicio es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, qué es lo que hacen, simplemente más pobreza", subrayó Rodríguez.

Además, instó al Gobierno de Asfura a buscar una solución para este sector de la población que sostiene, en gran medida, la economía nacional mediante las remesas.

La declaración de Rodríguez se produce después del encuentro que sostuvieron este sábado Asfura y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que abordaron temas de inversión, política arancelaria y la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

"Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente (...) quedamos de hacer una revisión de todas las leyes y del trabajo que debemos hacer para Honduras”, dijo este domingo Asfura a periodistas en Miami.

Según las autoridades de Tegucigalpa, en Estados Unidos viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado por la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que afectan a su país.

El cardenal afirmó que, si el Gobierno desea atraer inversión extranjera a Honduras, primero debe garantizar "un sistema de justicia confiable y que la justicia se aplique".

El líder católico aprovechó el inicio de una "nueva etapa en la historia de Honduras", marcada por la toma de posesión de Asfura el pasado 27 de enero, para instar a las autoridades a implementar un cambio de estrategia.

"Hago ese llamado respetuoso a todas las nuevas autoridades que tengan presente el Evangelio de Jesús, es muy importante no guiarse simplemente por criterios humanos, los criterios del Evangelio nos enseñan y nos ayudan a mirar hacia el futuro", enfatizó Rodríguez en declaraciones al canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en Tegucigalpa

Según el cardenal hondureño, el país centroamericano no puede transformarse bajo una visión de corto plazo limitada a los periodos gubernamentales de cuatro años.

"No podemos pensar que Honduras se va a transformar en cuatro años, hay que tener una visión de país y una visión a largo plazo para que las nuevas generaciones también puedan tener esperanza y no vivir simplemente con angustias y con pequeños plazos que no hacen nada de bien", afirmó.

Además, solicitó al gobernante erradicar la corrupción, lacra que calificó de "mal endémico", y señaló que su combate representa una obligación moral que debe sustentarse en principios universales como "no robar, no mentir y no matar", preceptos que, a su juicio, mantienen plena vigencia para toda la humanidad.

La corrupción "nos ha tenido postrados por años, no simplemente por un gobierno, dos o tres gobiernos, es un mal endémico que hay que tratar de echar fuera, y se echa fuera con los criterios de Dios, con los mandamientos de la ley de Dios", finalizó Rodríguez.