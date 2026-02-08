Casa Blanca publica 'Make America Great Again' durante show de Bad Bunny en el Super Bowl

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como "una horrible elección".

El presidente había manifestado inicialmente su deseo de asistir en persona al partido que enfrenta hoy a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), pero acabó dando marcha atrás.

Otros miembros de la Administración Trump, como el secretario de Guerra Pete Hegseth, afirmaron en redes sociales que estaban viendo el concierto alternativo al de Bad Bunny impulsado por la organización conservadora Turning Point, como crítica por la elección del puertorriqueño.

