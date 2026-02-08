Cazas israelíes escoltan vuelo tras descubrir pasajero en su móvil la palabra "terrorista"

Tras el aviso, el personal de la tripulación notificó a las autoridades israelíes de seguridad, que desplegaron los aviones de combate para escoltar el vuelo y supervisar su aterrizaje en el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv.

Tras el aterrizaje, que se llevó a cabo sin incidentes, todos los pasajeros fueron sometidos a un control de seguridad.

Un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria de Israel indicó al periódico The Times of Israel que "debido a la conducta sospechosa en la aeronave, las fuerzas de seguridad actuaron de acuerdo con los procedimientos para este tipo de casos" y que el "incidente ha concluido".

"La aeronave aterrizó y se determinó que no hubo ningún incidente real", concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según señala Ynet, una primera investigación apunta a que el hijo de una familia de judíos ortodoxos a bordo del vuelo había estado jugando con su teléfono cambiando el nombre de la red a "terrorista" en árabe, lo que desató el temor.