Cuatro muertos y un desaparecido por fuertes riadas en la provincia marroquí de Tetuán

El suceso tuvo lugar en el distrito rural de Lemuauya, perteneciente a la comuna de Beni Harchen, en la circunscripción de Yebel Lahbib, cuando una riada sorprendió a un vehículo con cinco ocupantes que circulaba por una carretera provincial.

Las autoridades locales precisaron que las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron inmediatamente, con la movilización de efectivos de la Protección Civil, fuerzas de seguridad y voluntarios locales, además de medios logísticos como drones, perros rastreadores y equipos de buceo.

Durante la noche del sábado fueron recuperados los cuerpos de dos de las víctimas, una adolescente de 14 años y un niño de 2, y, en la mañana del domingo, se hallaron otros dos cadáveres, un menor de 12 años y un hombre de unos 30, mientras continúan las labores para localizar al quinto desaparecido.

El pasado miércoles, otras cuatro personas murieron en la remota localidad de Beni Arous, situada en la provincia de Larache, al sur de Tánger, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias, según informaron a EFE varias fuentes locales.

Las provincias del norte y noroeste de Marruecos están siendo azotadas desde hace diez días por un temporal que, además, ha causado daños en la infraestructura y en el sector agrícola.

Hasta este viernes, el Gobierno marroquí ha evacuado a más de 154.000 personas en esas zonas por el riesgo de inundaciones y ha pedido a la población mantener la precaución y evitar regresar a las zonas inundables.

La mayoría de las evacuaciones se realizaron en la provincia norteña de Larache, la más castigada por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, con 112.695 personas, seguida de Kenitra, provincia cercana a Rabat, donde 23.174 personas fueron desalojadas, entre otras.