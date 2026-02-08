Del optimismo inicial al asombro por la victoria aplastante en el búnker del luso Seguro

Así lo explicaron algunos de los simpatizantes consultados por EFE en esta localidad ubicada unos 90 kilómetros al norte de Lisboa, que recalcaron que esto refleja la voluntad de los portugueses de tener un jefe de Estado "demócrata" y que "abogue por el diálogo".

Celebraron especialmente que este exministro socialista haya vencido con más del 68 % de los apoyos, frente al cerca del 33 % que ha logrado su contrincante, el líder de ultraderecha André Ventura.

Lo hicieron armados con bufandas verdes y blancas que tenían bordado el nombre del candidato, carteles y banderas de Portugal, así como con cánticos y vítores.

La noche comenzó tranquila: A las 19.00 hora local (misma hora GMT) habían cerrado los centros electorales en Portugal continental y Madeira, y no fue hasta una hora después, cuando cerraron las urnas en Azores y se anunciaron los resultados provisionales, que se animó el ambiente y se convirtió la sala en una celebración en toda regla.

Los presentes, que se habían aglutinado frente a los televisores en la entrada que mostraban los principales canales locales, recibieron eufóricos los resultados de los sondeos a pie de urna, que daban una victoria para el exministro socialista António José Seguro, con entre el 67 y el 71 % de los votos, frente a su rival, el líder de ultraderecha André Ventura.

"Portugal presente, Seguro es presidente" gritaban entre abrazos y alguna lágrima en los ojos. "¡Más feliz imposible!", exclamó una joven.

Entre los simpatizantes se encontraba un grupo especialmente entusiasta compuesto por cerca de una decena de jóvenes, que se abrazaban mientras daban saltos de alegría.

En declaraciones a EFE explicaron después que varios de ellos no se conocían hasta este domingo y que son simpatizantes incluso de fuerzas políticas diferentes, pero el apoyo a Seguro los unió esta noche.

"Es un gran resultado, incluso extraordinario, impresionante", afirmó uno de ellos, João Gama, de 27 años, que aseguró que se ha pedido el día libre en el trabajo este lunes para poder celebrar todo el tiempo necesario.

A su lado, Henrique Brajeira, un universitario de 20 años, expuso que estos resultados han reducido su miedo, aunque no del todo, a que el apoyo que ha recibido Ventura se traduzca en votos en las siguientes elecciones legislativas para Chega, el partido que el ultraderechista dirige.

Posteriormente, los presentes se trasladaron al auditorio principal del Centro, donde había espacio para más de 600 personas y una pantalla de grandes dimensiones sobre el escenario en la que se iba viendo en vivo el recuento de los votos y las reacciones en el país.

Allí observaron entre vítores cómo aumentaban los apoyos a Seguro, y, con el 99,20 % de los votos escrutados, se confirmó que el candidato de izquierda había obtenido el 66,82 % de los sufragios este domingo, frente a Ventura, que ha logrado el 33,18 %.

Su alegría fue mayor cuando casi tres horas más tarde vieron finalmente en vivo y en directo al exministro socialista, al que recibieron entre gritos de júbilo y banderas ondeantes y al que aplaudieron en múltiples ocasiones mientras les dirigía unas palabras.

Ya a la salida, Ana Sousa, 43 años, se mostró muy satisfecha con estos resultados, y aseguró a EFE que confiaba en que Seguro lograra imponerse con tanta diferencia.

"Siempre aposté por este resultado porque creo que es alguien, el candidato Seguro, que merece todo nuestro respeto y porque éticamente es lo mejor que podía tener Portugal", aseveró.

Eduardo Santos, de 20 años, fue otro sorprendido por el margen, pero celebró que no es solo un buen resultado para él, sino para todo el país.

Con estos resultados, Seguro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba del mandato de Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder.