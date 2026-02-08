Derecha ganaría en región española de Aragón, ultraderecha sube y socialistas se hunden

En una cámara legislativa de 67 asientos, el PP obtendría entre 26 y 29 representantes; el PSOE, 17 o 18, que es su mínimo histórico en Aragón; y Vox subiría hasta los 13 o 14 parlamentarios, según la encuesta de Gad 3 para varias televisiones regionales.

Tendría una subida importante la Chunta (nacionalistas de izquierda), que pasaría de 3 a 4 o incluso 5 escaños, en tanto que IU-Movimiento Sumar (izquierda) podría revalidar su diputado actual e incluso añadir otro. Los regionalistas de Aragón Existe perderían uno de sus tres representantes actuales.

Este muestreo pronostica la desaparición del Partido Aragónes (regionalista) y de Podemos (izquierda), que tenían un escaño cada uno.

Los centros de votación cerraron a las 20.00 horas (19.00 GMT) que transcurrió con tranquilidad en términos generales.

Dos horas antes del cierre, la participación era del 56,28 % del censo electoral, un punto y medio más que en los anteriores comicios, de mayo de 2023, según los últimos datos oficiales disponibles.

En este adelanto electoral, el primero en Aragón desde que se celebran comicios regionales, estaban convocados un millón de electores.

El actual presidente aragonés, el conservador Jorge Azcón, que gobierna en minoría, decidió adelantar las elecciones, previstas en principio en 2027, por la falta de acuerdo parlamentario para aprobar unos nuevos presupuestos para 2026, con las cuentas públicas regionales ya prorrogadas en 2025.