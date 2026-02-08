Detienen a guatemalteco en Honduras por transportar efectivo ilegal

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con el apoyo de la unidad antidrogas, durante una inspección de rutina en el punto de control fronterizo de El Poy, departamento de Ocotepeque, en el este del país.

Según un comunicado de la Policía hondureña, el detenido es un hombre de 37 años que conducía una rastra procedente de El Salvador.

Al momento de la inspección minuciosa del automotor, los agentes localizaron el dinero distribuido en 900 billetes de 30 dólares dentro de una bolsa oculta bajo el asiento del conductor.

"Al consultarle sobre la procedencia del efectivo, el ciudadano manifestó no contar con documentación que respaldara su origen lícito, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes y de inmediato se procedió a su detención", subrayó la Policía hondureña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como parte de la estrategia denominada Comunidades Seguras, las autoridades hondureña decomisaron al guatemalteco, además de las divisas, el camión y dos teléfonos móviles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía Nacional de Honduras destacó que la detención del guatemalteco representa "un golpe significativo" contra las actividades financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado y reafirmó el compromiso de fortalecer los controles en los puntos estratégicos del territorio hondureño.

El capturado ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se inicie el proceso legal conforme a la ley hondureña.

Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como monto máximo de dinero que puede llevar una persona sin declarar, siempre y cuando justifique el origen de ese dinero.

El delito de lavado de activos es castigado en Honduras con una pena de hasta 13 años de cárcel, según el Código Penal.