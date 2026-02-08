El mal tiempo remite momentáneamente en España a la espera de más frentes borrascosos

Aunque la borrasca Marta abandona la península Ibérica, el oriente andaluz y el noroeste de la región mediterránea de Murcia están en riesgo alto por viento fuerte y rachas máximas de 90 kilómetros hora.

Los habitantes desalojados de varias localidades de Andalucía siguen por encima de los 11.000, mientras que las riberas fluviales siguen inundadas, hay riesgo de desprendimientos de tierra y caída de muros, y numerosas carreteras siguen cortadas, varias de ellas en el norte del país por nevadas.

Las lluvias acumuladas desde el pasado 1 de enero superan el triple del valor normal en la mayor parte del centro y sur del territorio peninsular español, informó hoy la Agencia Estatal de Meteorología.

La mejoría del tiempo posibilitó la bajada hoy del caudal de algunos ríos y pudieron regresar a casa los 660 vecinos del poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, y parte de la 350 habitantes desalojados de Ubrique, en la provincia andaluza de Cádiz, así como 177 de Dúdar, en la de Granada.

El Ayuntamiento de Córdoba va a permitir también la vuelta de las personas desalojadas de 724 viviendas de las zonas inundables de la ciudad.

Entretanto, más de 500 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen vigilando los cauces de los ríos.

El caudal del Guadalquivir, el río más grande de Andalucía, comenzó a bajar de nivel a su paso por Córdoba y se situó en 4,9 metros, tras rozar los 6 al filo de la medianoche, aunque aún muy por encima de los 2,5 metros del nivel rojo.

Mientras que algunos tramos ferroviarios tuvieron que cortarse por el mal estado de la vía, se reanudó la circulación de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla.

Los equipos de expertos en hidrogeología y movimientos del terreno desplegados en la localidad andaluza de Grazalema (provincia de Cádiz), totalmente evacuada, y otras poblaciones explicaron a EFE que hay "una gran incertidumbre" sobre los riesgos geológicos por la saturación de los acuíferos de la zona.

La situación también es complicada en la región de Extremadura (oeste), donde las autoridades aconsejaron desalojar las poblaciones de Gévora, Novelda y Sagrajas, pedanías de la ciudad de Badajoz, por posibilidad de quedar incomunicadas a causa de la crecida de los ríos y riberas próximos.

En Toledo (centro), el río Tajo, el más largo de la península Ibeérica, continúa en nivel de alerta roja después de varias inundaciones.

La borrasca Marta también dejó nieve en regiones del norte y noroeste, además de lluvia y daños en el patrimonio histórico.

A la espera del deshielo previsto para el lunes, y el impacto de las últimas nevadas, la situación de los ríos de Castilla y León mejora ligeramente.

En Galicia, las copiosas precipitaciones de los últimos días parecen ser la causa del derrumbamiento de una parte del lienzo interior de la muralla de la ciudad gallega de Lugo, si bien no se trata de la defensa romana original, sino de una reforma posterior.

La sucesión de borrascas causó también el desprendimiento de parte de la fortaleza del Hacho, del siglo XVIII, en la ciudad norteafricana de Ceuta debido a la acumulación de agua.