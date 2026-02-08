El Nikkei se dispara un 4 % y supera los 56.000 puntos tras la victoria de Takaichi

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía más de un 4,17 % en los primeros diez minutos de la negociación, o 2.264,28 puntos, y se situaba en 55.617,06 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 2,64 %, o 97,50 puntos, y se movía en 3.796,50 unidades.

Los inversores respondieron así a la abrumadora victoria electoral de Takaichi, que no sólo logró recuperar la mayoría para su formación, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), en la Cámara Baja del Parlamento, sino que cosechó uno de los mejores resultados de los últimos años al obtener 316 escaños, algo más de dos tercios de la cámara, lo que le da poder para sacar adelante sus políticas en solitario e incluso si la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está actualmente en minoría, las rechaza.

La llegada de Takaichi al poder el pasado octubre había estado impulsando las acciones en Tokio ante el debilitamiento del yen por su postura favorable a un gasto público expansivo para el que tendrá en principio vía libre tras estas elecciones.

La coalición gobernante había perdido su mayoría parlamentaria en los comicios generales previos de 2024 bajo el mandato de Shigeru Ishiba, que tuvo que navegar arduas negociaciones con partidos minoritarios de la oposición para sacar adelante sus medidas.

Entre las empresas que más subía en la apertura de hoy se situaban firmas orientadas al mercado local, deseosas de ver materializadas las políticas de apoyo a las pymes prometidas por la mandataria.