El partido conservador del primer ministro lidera el recuento de voto en Tailandia

Con alrededor del 30 % del voto escrutado, el BJT se impone con un 32 % del voto y afianza 178 de los 500 escaños disputados; le sigue el PP con un 18 % de votos y 70 escaños, muy próximo al Pheu Thai (PT) de la popular dinastía Shinawatra (67 escaños), según resultados provisonales de la Comisión Electoral.

Anutin llegó al poder en septiembre, después de un periodo tumultuoso en el que sus dos predecesores, Paetongtarn Shinawatra y Srettha Thavisin, del PT, fueron destituidos en polémicas decisiones del conservador Tribunal Constitucional. El BJT obtuvo unos pobres resultados en los comicios de 2023, en los que arrasó el movimiento reformista, que no pudo gobernar por el veto del Senado.

El partido conservador ha logrado transformarse en estas elecciones de una formación con influencia limitada a las regiones agrícolas del norte del país a un actor destacado en política nacional, atrayendo a sus filas a prominentes clanes políticos.

El BJT ha centrado gran parte de su discurso y campaña en mensajes nacionalistas y patrióticos, en un contexto de enfrentamientos fronterizos con Camboya, con combates en junio y diciembre que dejaron alrededor de 100 muertos.

Según los datos provisionales, el partido conservador ha logrado imponerse en la gran mayoría de las circunscripciones que hacen frontera con Camboya, además de en muchas otras zonas a lo largo de la nación, en un momento de debilidad económica.

No obstante, los tailandeses votaron en paralelo este domingo en un referéndum a favor de que se redacte una nueva Constitución que sustituya a la actual, promulgada en 2017 por la extinta junta militar (2014-2019), según los resultados provisionales.

Cerca del 60 % se mostró a favor de cambiar la carga magna, de acuerdo con el recuento provisional -con el 32 por ciento de los votos escrutados-, según la Comisión Electoral, en un día de votación dual en Tailandia.

La posible victoria electoral de Anutin es una sorpresa, con los sondeos pre electorales apuntando a una victoria del PP.

"Tenemos que permitir al ganador formar Gobierno", dijo en una rueda de prensa en Bangkok en medio del recuento el líder del PP, Natthaphong Ruengpanyawut, quien admitió estar seguro de "no poder ganar estas elecciones" y subrayó su respeto "al sistema parlamentario".

La formación "naranja", que arrasó en 2023, dejó visible su decepción en la sede del PP en la capital tailandesa, bastión del movimiento reformista. "Estoy decepcionada porque pensaba que ganaríamos más votos. Nunca imaginé que el BJT lideraría por un margen tan amplio", dijo a EFE Thanakhan Ramarn.