El partido de Khan convoca huelga nacional en Pakistán para denunciar fraude electoral

"Esto no es una huelga, es un referéndum público. El cierre voluntario y el bloqueo continúan. Esto no es una huelga. Es el veredicto del pueblo contra un mandato robado", publicó el PTI en X este domingo.

Aunque no se registraron manifestaciones masivas, la jornada estuvo marcada por el cierre de comercios y denuncias de detenciones preventivas por parte de la policía para frenar las protestas.

Pakistán celebró las mayores elecciones generales de su historia el 8 de febrero de 2024 para elegir a los miembros de la 16ª Asamblea Nacional o cámara baja del parlamento, con un número récord de votantes registrados de más de 128 millones.

El partido PTI, fundado por Khan, se alzó con la victoria por mayoría absoluta en las elecciones, con los candidatos que respaldaba obteniendo más escaños que cualquier otro partido del país.

Sin embargo, la Liga Musulmana de Pakistán-N del actual primer ministro Shehbaz Sharif formó un gobierno de coalición con el Partido Popular de Pakistán (PPP) y otros partidos más pequeños.

Las elecciones estuvieron marcadas por retrasos en los resultados y preocupaciones de seguridad, incluidos cortes generalizados de Internet, lo que creó frustración pública y acusaciones de manipulación por parte de los partidos de oposición, incluido el PTI.

En vísperas de las elecciones del 8 de febrero, Khan fue condenado a 31 años de prisión en tres casos diferentes. Sin embargo, las tres sentencias habían sido suspendidas por tribunales superiores.

En enero de 2025, un tribunal de rendición de cuentas lo condenó a 14 años de prisión por un caso de soborno de tierras. Su esposa, Bushra Bibi, también fue condenada a siete años de prisión.

Khan, quien se encuentra en prisión en Rawalpindi, fue arrestado en agosto de 2023 por cargos que, según él, tienen motivaciones políticas. Su partido ha acusado al gobierno y a las fuerzas armadas de no permitir sus actividades políticas en el país desde su derrocamiento en una votación parlamentaria en abril de 2022.