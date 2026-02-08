El presidente de Taiwán felicita a Takaichi e insta a cooperar ante "desafíos regionales"

En dos mensajes publicados a través de su cuenta oficial de X, Lai aseguró que la posible obtención de una mayoría de escaños por parte del Partido Liberal Democrático (PLD, gobernante) en los comicios "refleja la confianza y las expectativas del electorado japonés en su liderazgo y visión".

"Eso no solo supone un reconocimiento a los logros de su gestión, sino también un claro respaldo a su impulso al desarrollo a largo plazo del país", apuntó el mandatario taiwanés.

En este contexto, Lai manifestó su disposición a trabajar junto a Takaichi para que Taiwán y Japón "continúen cooperando", sobre la base de "valores compartidos" y un espíritu de "beneficio mutuo", y "aúnen fuerzas para afrontar los desafíos regionales y promover la paz y la prosperidad en la región del Indopacífico".

"Que su victoria traiga un futuro de mayor prosperidad y seguridad para Japón y sus socios regionales. Deseo un desarrollo sostenible para Japón y bienestar para su pueblo", sentenció.

Según las últimas proyecciones de NHK, está previsto que la coalición gobernante, formada por el PLD y el Partido de la Innovación de Japón, logre al menos 310 de los 465 escaños de la Cámara Baja del Parlamento (una mayoría de dos tercios), lo que le permitiría aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde ambas formaciones están en minoría.

Takaichi asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado y sus primeros meses al frente del Ejecutivo estuvieron marcados por un notable deterioro de las relaciones con China, después de que la mandataria afirmara que un eventual uso de la fuerza de Pekín sobre Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

El Gobierno chino, que todavía no se ha pronunciado por el previsible triunfo electoral de Takaichi, calificó esas palabras de "extremadamente graves" y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje, restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses y endurecimiento de los controles a la exportación de productos de uso dual a Japón.