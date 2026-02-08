El primer ministro de Australia pide calma ante las protestas por la visita de Herzog

El dirigente australiano remarcó en rueda de prensa que la visita de Herzog "tiene como objetivo apoyar a la comunidad judía" tras el "devastador" ataque terrorista contra un acto de celebración de Janucá el 14 de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó 16 muertos, incluido un asaltante.

Se espera que Herzog llegue este domingo a Australia para un viaje de cuatro días, arrancando la agenda oficial el lunes. Está previsto que visite Bondi en homenaje a las víctimas del atentado y a la comunidad judía australiana.

El 14 de diciembre, dos individuos armados, padre e hijo, dispararon contra el acto de celebración inspirados por la ideología extremista del Estado Islámico, según afirmaron las autoridades australianas.

"Junto con el presidente Herzog, me reuniré con las familias de esas víctimas, esas vidas inocentes que fueron robadas a personas de esa comunidad local. Eran esposos, padres, hijas, hermanas, amigos, seres queridos", adelantó Albanese.

El colectivo Grupo de Acción Palestina ha convocado el lunes protestas a lo largo de la nación, que en Sídney tendrán lugar frente al edificio del Ayuntamiento, con la asistencia prevista de unos 5.000 personas, según los organizadores.

"Espero que la gente sea respetuosa con el hecho de que este es un momento difícil para las familias, particularmente en la comunidad de Bondi", dijo hoy Albanese.

Las autoridades australianas anunciaron la pasada semana varias medidas de seguridad de cara a la visita del presidente de Israel, entre ellas la extensión del periodo durante el cual la Policía puede denegar el permiso para la celebración de protestas tras un atentado.

La ampliación de la restricción afecta al centro de Sídney y a zonas del este de la ciudad, entre ellas Bondi.

Los organizadores de la manifestación en Sídney presentaron este domingo una queja ante los tribunales de la ciudad en un intento de última hora para que la Justicia revoque los poderes especiales concedidos a la Policía.

"Los poderes draconianos concedidos a la Policía les permiten cerrar toda la ciudad con el objetivo de ponerle una alfombra roja a Herzog", señala Josh Lees, portavoz de la agrupación propalestina, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El jueves, un tribunal de Sídney detuvo a un joven de 19 años por publicar amenazas de muerte en las redes sociales contra "un jefe de estado extranjero o una persona protegida internacionalmente", en referencia a Herzog, un delito castigado con hasta 10 años de cárcel.