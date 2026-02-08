Etiopía urge a Eritrea a retirar "inmediatamente" sus tropas de territorio etíope

La misiva, datada el 7 de febrero, está firmada por el ministro etíope de Asuntos Exteriores, Gedion Timothewos Hessebon, y tiene como destinatario a su homólogo eritreo, Osman Saleh Mohammed.

"Durante un período considerable, las fuerzas eritreas han ocupado territorio etíope a lo largo de nuestra frontera común, y el Gobierno de Eritrea ha proporcionado asistencia material directa y apoyo a diversos grupos militantes en Etiopía. Hemos pedido que se rectifique esta violación de nuestra integridad territorial y soberanía. Estas reiteradas peticiones han sido desatendidas", subrayó Gedion.

El jefe de la diplomacia etíope señaló que, en los últimos días, Eritrea "ha optado por una mayor escalada".

"La incursión de tropas eritreas en territorio etíope, en nuestras fronteras nororientales, y las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo las fuerzas eritreas con grupos rebeldes en nuestras fronteras noroccidentales no son meras provocaciones, sino actos de agresión flagrante", aseveró el titular de Exteriores.

"Para poner fin a esta inaceptable situación -prosiguió-, solicitamos formalmente al Gobierno de Eritrea que retire inmediatamente sus tropas del territorio etíope y cese toda forma de colaboración con los grupos rebeldes".

En caso de recibir una "respuesta positiva", puntualizó, Etiopía está dispuesta a entablar "negociaciones de buena fe para una solución integral de todos los asuntos de interés mutuo".

En los últimos tiempos, Etiopía ha acusado a Eritrea de financiar a grupos armados, especialmente a las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido que gobernaba antaño esa región norteña fronteriza con Eritrea, donde recientemente hubo nuevos enfrentamientos entre fuerzas del Ejército federal etíope y combatientes del FPLT.

Tigré sufrió una devastadora guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT (partido que gobernaba entonces la región), en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto, en el que Eritrea apoyó al Gobierno etíope, se zanjó en 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, capital de Sudáfrica, de difícil cumplimiento.

El pasado 28 de octubre, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, aseguró ante el Parlamento que no quiere entrar en guerra con la vecina Eritrea, aunque enfatizó que su país no renuncia a recuperar de manera pacífica su acceso al mar Rojo.

Abiy hizo esos comentarios después de que el pasado septiembre anunciara que Etiopía "corregiría" el "error" cometido durante las últimas tres décadas al perder el acceso al puerto eritreo de Assab, una idea que ha reavivado las tensiones entre ambos vecinos.