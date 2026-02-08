La Bienal de Flamenco de Sevilla saca pecho en París con un aperitivo de la edición XXIV

A la espera de que el martes próximo se desvele la programación completa en Sevilla, París ha sido la primera parada de una serie de presentaciones internacionales que también se harán en marzo en Nueva York y en abril en Roma, precisó hoy a EFE el director de la Bienal, Luis Ybarra, sin descartar otras paradas.

Así, Ybarra adelantó a EFE que, habrá "grandes figuras, muchísimas figuras resplandecientes que todos conocemos o la afición conoce, incluso más allá de la afición al flamenco, así como nuevos valores que se incorporan a los circuitos y artistas muy genuinos que recuperamos", y además artistas que "son mayores o están retirados".

Porque, según el director de la Bienal, la filosofía de esta cita comparte con escritor argentino Jorge Luis Borges el convencimiento de que "la modernidad está en lo olvidado".

Por eso, "poniendo el foco en lo olvidado, queremos recuperar algunos artistas que estaban ahí fuera de las programaciones", explicó, al desgranar como adelanto de la programación los nombres de Aurora Vargas, cuya imagen protagoniza el cartel de próxima Bienal de Sevilla, y del bailaor Andrés Marín entre las figuras que estarán presentes en la cita en la capital andaluza.

Precisamente, Andrés Marín (Giraldillo al Baile de la Bienal y Premio Nacional de Danza en España) ofreció hoy en el acto de presentación en París como aperitivo una pieza en torno a los cantes de Triana en el vestíbulo del Teatro Chaillot, acompañado del cantaor Antonio Campos que percutía un yunque, colocado en mitad de la sala, con la Torre Eiffel al fondo.

"Un yunque me parece más moderno que muchas pistas de música mezclada de ambiente. Siempre rehuyo de las modas, de las tendencias. Voy buscando siempre el origen. La esencia es lo fundamental", dijo a EFE Marín al explicar que la pieza interpretada este domingo en el vestíbulo del Teatro Chaillot está inspirada en las fraguas de los herreros de Triana.

Andrés Marín, subrayó Ybarra, "resume de un fogonazo lo que es La Bienal, un creador que interpreta de una manera exquisita. Bailaor, coreógrafo con un lenguaje propio que ha marcado una manera de ser y de hacer flamenco. Yo acudo a las nuevas creaciones de Andrés dispuesto a deslumbrarme ante lo oscuro, ante lo inesperado después de habernos sorprendido tantas veces".

El director aseguró que es un "orgullo" observar cómo el modelo de La Bienal ha inspirado "festivales y programaciones" en lugares como la propia París, Londres, Nueva York o Madrid, además de haber "contribuido a formar a varias generaciones de públicos y de artistas".

"Por los escenarios de La Bienal han crecido y se han consolidado creadores esenciales del flamenco actual, muchos de ellos con una especial conexión con el público francés, como Israel Galván, Rocío Molina, Paula Comitre, Rafael Riqueni", recordó Ybarra, o el propio "maestro" Andrés Marín.