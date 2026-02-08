La derecha española abocada a negociar con una ultraderecha reforzada para gobernar Aragón

El Partido Popular (PP, derecha) ganó estos comicios adelantados, pero sin mayoría absoluta, con 26 de los 67 diputados de la cámara legislativa, y perdió dos de los 28 conseguidos en 2023.

Con cerca del 99 % del recuento oficial de votos, Vox (extrema derecha) experimenta una subida muy considerable y alcanza los 14 escaños desde los siete anteriores.

Aunque se mantuvo como segunda fuerza parlamentaria, el Partido Socialista (PSOE) se hundió e igualó su mínimo histórico de 18 diputados en Aragón, tras perder cinco en comparación con las elecciones anteriores.

También fue relevante el crecimiento de la Chunta (nacionalista de izquierda), que dobló de tres a seis, mientras que los regionalistas de Aragón-Teruel Existe perdieron uno y se quedaron con dos; y la coalición izquierdista IU-Sumar repitió resultado con un diputado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desaparecen del parlamento regional el Partido Aragonés (regionalista) y el izquierdista Podemos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente aragonés, el conservador Jorge Azcón, que gobierna en minoría, decidió adelantar las elecciones, previstas en principio en 2027, por la falta de acuerdo para aprobar unos nuevos presupuestos para 2026, con las cuentas públicas regionales ya prorrogadas en 2025.

A la vista de la nueva composición de la cámara, su partido (PP) queda lejos de la mayoría absoluta (34 asientos) y tendrá que pactar otra vez con la extrema derecha de Vox, ahora muy reforzada, que impondrá probablemente unas exigencias más duras que la vez anterior, en 2023.

Entonces, la ultraderecha fue parte del ejecutivo aragonés de coalición encabezado por Azcón, que ahora aspira a repetir como presidente. Pero la acogida de menores inmigrantes motivó la salida en julio de 2024 de Vox de varios gobiernos regionales españoles que compartía con el PP, como el de Aragón y el de Extremadura.

Algo similar ocurrió hace mes y medio en las elecciones también adelantadas de Extremadura, en las que el PP solo ganó un diputado, Vox creció considerablemente y los socialistas se desplomaron.

La extrema derecha se presentó a las elecciones aragonesas como en toda España, sin tapujos: critica abiertamente las políticas de la Unión Europea, acusa a los conservadores de sucumbir a los socialistas y lanza mensajes directos a favor del sector agropecuario y contra la inmigración irregular, uno de los asuntos de mayor fricción sociopolítica en un país con una fuerte despoblación rural.

Así, las elecciones regionales de Aragón fueron un nuevo capítulo del duro enfrentamiento nacional entre la derecha y la izquierda españolas en un ambiente político muy enrarecido desde hace tiempo.

De hecho, el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, el líder opositor conservador nacional, Alberto Núñez Feijóo (PP), y otros responsables políticos se implicaron en la campaña electoral aragonesa.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo hoy que la victoria de Azcón en las elecciones de Aragón supone otra derrota para Sánchez, "el mayor perdedor de la política española".

Como muestra del interés nacional de estos comicios, la candidata socialista a presidenta de Aragón, Pilar Alegría, ha sido ministra de Educación y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez hasta mediados de diciembre pasado.

Sin embargo, poco pudo hacer frenar la pérdida generaliza de votos que sufre el Partido Socialista, como ya ocurrió en Extremadura y reflejan las encuestas.

Alegría reconoció que el resultado de los socialistas de este domingo no es bueno, al bajar de 23 a 18 diputados, y añadió que el PP se ha convertido en "más rehén de la ultraderecha".

El PSOE está salpicado por varios casos de corrupción que investigan los jueces, y algunos afectan a familiares directos de Sánchez, que se mantiene en el poder por las "cesiones permanentes" que hace a los partidos independentistas catalanes y vascos a cambio de su apoyo parlamentario, según le reprochan tanto los conservadores como la extrema derecha.

El caso es que los líderes nacionales aprovecharon esta campaña para más ataques cruzados a cuenta de cuestiones y polémicas en torno a la corrupción, la regularización de inmigrantes, casos de acoso sexual que salpican a políticos, las relaciones con los independentistas y las víctimas mortales de la gran riada de Valencia de 2024 y del reciente accidente ferroviario de Adamuz.