La derecha española gana en Aragón, ultraderecha dobla diputados y socialistas se hunden

En una cámara legislativa de 67 asientos, la derecha obtuvo 26 diputados y perdió dos respecto a los comicios de 2023, lejos de la mayoría absoluta (34), mientras que Vox logró subir a 14 parlamentarios desde los siete anteriores, según datos del 90 % del recuento oficial.

Por el contrario, el Partido Socialista (PSOE) se hundió hasta su mínimo histórico de 18 diputados en Aragón desde los 23 obtenidos anteriormente.

La Chunta (nacionalista de izquierda) duplicó también resultados para subir de tres a seis asientos en el parlamento regional; los regionalistas de Aragón-Teruel Existe perdió uno para quedarse con dos; y la coalición izquierdista IU-Sumar se mantuvo con uno.

Tanto el Partido Aragonés (regionalista) como Podemos (izquierda) perdieron el único diputado que tenían cada uno.

