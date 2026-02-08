La Iglesia mexicana critica el “desgaste” del amor frente a la cultura de lo “desechable”

“La palabra se usa tanto que corre el riesgo de gastarse: se dice ‘amor’ a una emoción pasajera, a una afinidad momentánea o incluso a una conveniencia cómoda, y en estos días seguro escucharemos esa palabra infinidad de veces por la fecha del calendario”, afirmó este domingo la Arquidiócesis de México en su editorial semanal Desde la Fe.

El texto defendió que cuando la Iglesia se refiere al “amor” lo entiende como un acto basado en una “decisión profunda, exigente y, paradójicamente, liberadora”, y nunca como un “impulso fugaz”.

Para la celebración del próximo 14 de febrero, el Episcopado se apegó a esta línea ideológica en la que “amar no es solo sentir”, sino que también se sostiene de la construcción, el cuidado e incluso el sacrificio.

“El amor auténtico no se agota en el entusiasmo inicial ni se sostiene únicamente en la química; se construye, se cuida y se renueva, incluso cuando cuesta”, subrayó la editorial.

También hizo un repaso de la definición de este concepto por el entonces pontífice Benedicto XVI (1927-2022), quien dijo que “el amor cristiano no se reduce a una idea abstracta ni a un sentimiento privado, es una realidad concreta que se expresa en obras, en responsabilidad y en compromiso”.

Y apuntó que la figura del fallecido Francisco (1936-2025) aterrizó la visión del amor en “la vida cotidiana”, en que este “se aprende en el camino, en lo ordinario, en la paciencia diaria, en el diálogo que no huye del conflicto, en la capacidad de perdonar y volver a empezar”.

En el marco de la celebración del amor y la amistad, la Iglesia instó a sus feligreses a “fortalecer vínculos” y ser parte de relaciones profundas, que calificó de “contraculturales” porque requieren de “tiempo, silencio, escucha y constancia”.