La Justicia de Hong Kong desvela hoy si el editor Jimmy Lai cumplirá cadena perpetua

El veterano de 78 años, fundador del rotativo crítico con el Gobierno y cerrado en 2021 tras redadas policiales, fue declarado culpable en diciembre en un juicio sin jurado de los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas.

Lai, quien durante el juicio se autodeclaró "preso político", lleva desde agosto de 2020 en prisión y según su familia y sus abogados defensores su salud se ha deteriorado en los últimos años, uno de los argumentos que gobiernos como el de Estados Unidos esgrimen para pedir su liberación.

Según la Fiscalía, el editor articuló desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con el fin último de lograr el "colapso" del Partido Comunista chino (PCCh).

En el banquillo se sientan también seis antiguos directivos del diario, que se declararon culpables en 2022 de colusión a cambio de reducciones de pena, y prestaron testimonio contra Lai, junto a otros dos activistas

El largo procedimiento, iniciado en diciembre de 2023, se considera el hito judicial más relevante desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional tras las multitudinarias protestas prodemocracia del año anterior, que derivaron en cientos de detenciones y en el desmantelamiento de medios críticos y partidos opositores.

En alto perfil del caso ha concitado la atención de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y gobiernos occidentales como el de EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, expresó "tristeza" por el veredicto condenatorio, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, reclamó la excarcelación de Lai por "razones humanitarias".

Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Australia han solicitado igualmente su liberación, subrayando su doble nacionalidad británica.

El Comité para la Protección de Periodistas, por su parte, describió el proceso como una "farsa histórica" que daña el legado de Hong Kong como "fortaleza de la prensa asiática", en tanto que las autoridades locales defienden la neutralidad de los tribunales y acusan a los interlocutores externos de fomentar la "injerencia".