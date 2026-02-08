La oposición nipona lamenta resultados "muy duros" ante previsión de victoria de Takaichi

"Los resultados parecen ser muy duros pero tenemos que aceptarlos", dijo en declaraciones a la prensa Yoshihiko Noda, uno de los líderes de la nueva formación y dirigente del Partido Democrático Constitucional (PDC).

El otro líder de la Alianza y mandatario del partido budista Komeito, Tetsuo Saito, coincidió en que los resultados son "muy duros" pero rechazó por el momento dimitir de su posición en el partido, porque "los votos todavía se están contando".

Según sondeos a pie de urna de la cadena de televisión pública NHK, el PDC y Komeito lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral. El Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi lograría entre 274 y 328 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento, indicó NHK.

Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes.

El aliado del PLD, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), obtendría según NHK entre 28 y 38 escaños, por lo que entre ambos superarían la marca de los 300 diputados.

La jornada electoral estuvo marcada por las fuertes nevadas, que obligaron a algunos colegios electorales a aplazar su apertura o cerrar antes de la hora prevista, aunque el voto anticipado superó al de otras citas electorales.

Según las últimas cifras disponibles, hasta las 19.30 hora local (10.30 GMT) un 28,18 % del electorado había votado este domingo, 3,31 puntos porcentuales menos que en las generales de 2024, mientras que más de 27 millones de japoneses (alrededor de un 26 % del electorado) votaron de forma anticipada.