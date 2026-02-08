La UE felicita a la primera ministra japonesa y llama a profundizar los lazos entre ambos

"Cálidas felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi por su histórica victoria en las elecciones de hoy", dijo Von der Leyen a través de redes sociales, y añadió que desea "un renovado impulso para profundizar la asociación estratégica entre la UE y Japón en todos los ámbitos, desde la competitividad y la innovación hasta la cooperación en seguridad económica y estabilidad global".

A las 23:00 hora en Japón (14:00 GMT) de este domingo, la televisión pública NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también felicitó a la primera ministra "tras su decisiva victoria" y dijo que espera "colaborar estrechamente" en profundizar la cooperación entre ambos socios.

Finalmente, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, apuntó que "una sólida alianza entre la UE y Japón y una colaboración continua son clave para la estabilidad económica mundial".

