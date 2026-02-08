Le Pen encara la recta final del juicio en apelación que marcará su futuro político

Los fiscales del Tribunal de Apelación de París requirieron el martes mantener su pena de inhabilitación de 5 años dictada en primera instancia en marzo de 2025, pero sin ejecución inmediata. Además, pidieron 4 años de prisión, pero solo uno de cumplimiento firme -y no dos- con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.

Se trata de una requisitoria, no de la condena, comentó el mismo día a un puñado de medios, sin cámaras, Le Pen, que aún cree en los "milagros", aunque en vista de la petición de los fiscales, la posibilidad de una absolución se perfila muy improbable y se debilita la posibilidad de que concurra por cuarta vez consecutiva a las elecciones presidenciales de la primavera de 2027 .

"Nos preparamos juntos, mano a mano, para desempeñar las más altas responsabilidades. Hasta nueva orden, yo me preparo para ser el jefe del Gobierno. Y si la decisión (judicial) nos fuera desfavorable estaremos pase lo que pase en la línea de salida", dijo el delfín de Le Pen, Jordan Bardella, este sábado en su primer acto de precampaña de las elecciones municipales de marzo próximo, en Agde (sur).

Los dos aparecen como favoritos en las encuestas para ganar la carrera al Elíseo, aunque Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, adelanta a su mentora entre los simpatizantes del partido, ya que un 69 % de ellos piensan que el treintañero sería un mejor candidato en la carrera al Elíseo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sea como fuere, el fiscal general del Tribunal Supremo, Rémy Heitz, aseguró el jueves que un eventual recurso de Le Pen a su sentencia en apelación podrá ser examinada "antes de las elecciones presidenciales" de 2027, y recalcó que este proceso por malversación de fondos públicos europeos, por un importe de 3,3 millones de euros, "no es un juicio político, es un juicio que tiene consecuencias para la vida política".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, de ser condenada a esa pena requerida, Le Pen podría presentarse a las elecciones presidenciales de la primavera de 2027 si su inhabilitación a 5 años para ocupar un cargo público no fuera acompañada de una ejecución con efecto inmediato, ya que le permitiría presentar ese recurso ante el Tribunal Supremo que dejaría en suspenso la pena hasta la resolución del mismo, aún a tiempo para hacer campaña al Elíseo.

Pero Le Pen ha dado a entender que pasará a Bardella el relevo en la batalla por el Elíseo si el tribunal sigue la requisitoria fiscal en este juicio que sienta en el banquillo a otros diez responsables del partido por emplear asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara para trabajar para los eurodiputados, pero cuyo desempeño iba en beneficio de la Agrupación Nacional (antes Frente Nacional).

Con la absolución prácticamente descartada, el mejor escenario que se presenta para Le Pen sería que el Tribunal de Apelación dictase un periodo de inhabilitación inferior a dos años, ya que comenzaría el 31 de marzo de 2025, a partir de la pena emitida en primera instancia y tendría tiempo, por tanto, para presentarse a las Presidenciales.

Otro requisito importante sería que la pena de prisión dictada esté completamente exenta de cumplimiento y sin vigilancia con brazalete electrónico, según confió Le Pen a algunos medios, ya que lo contrario sería un obstáculo para hacer campaña.

El peor de los escenarios es que el tribunal confirmase la pena inicial, con cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, ya que la puerta a la carrera presidencial quedaría cerrada, incluso aunque sí apelase al Tribunal Supremo.