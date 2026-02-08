Los sindicatos españoles mantienen la huelga ferroviaria de tres días desde este lunes

Las reuniones de esta semana entre los representantes de CCOO, UGT y sindicato de maquinistas Semaf y del Ministerio de Transportes terminaron sin un acuerdo que evite la movilización de los trabajadores de todo el ferrocarril español.

No obstante, fuentes de Semaf recuerdan que lo que piden los sindicatos es "un cambio estructural en la seguridad", por lo que "hay muchos aspectos técnicos que han de ser revisados", y no descartan que la huelga pudiera desconvocarse en el último instante.

La huelga también está apoyada por organizaciones de trabajadores no mayoritarias, como CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no participan en las negociaciones.

Está convocado todo el personal del sistema ferroviario español, tanto de viajeros como de mercancías, empleados directos y de compañías auxiliares; y de todas las empresas, tanto públicas (Adif y Renfe) como privadas de trenes (Iryo y Ouigo).

El Gobierno español fijó unos servicios mínimos del 73 % en las líneas de alta velocidad y larga distancia; del 75 %, en horario punta, y del 50 %, el resto del día en los trenes de cercanías; del 65 %, en los de media distancia; y del 21 %, en los de mercancías.

Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado, en conjunto, la circulación de más de 330 trenes entre la alta velocidad y la medida distancia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará el miércoles próximo (tercer día de la huelga) explicaciones en el Congreso sobre los dos accidentes citados.

En el de Adamuz (sur) del 18 de enero, los tres últimos vagones de un tren Iryo del trayecto Málaga-Madrid descarrilaron, y contra ellos chocó otro de Renfe que circulaba en sentido contrario por la vía paralela. El resultado fue de 46 muertos y 126 heridos.

El 20 de enero, un deslizamiento de un talud que cayó sobre un tren de cercanías de la región de Cataluña (noreste) causó la muerte de un maquinista y 37 heridos.