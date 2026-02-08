Macron felicita a Takaichi e invita a mantener juntos "grandes ambiciones" en seno del G7

"Japón y Francia comparten una alianza excepcional y valores comunes. Con la presidencia francesa del G7, nos complace continuar nuestros esfuerzos con ustedes para alcanzar grandes ambiciones", escribió Macron en sus redes sociales.

A las 23:00 hora local (14:00 GMT) de este domingo, la televisión pública NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

La agencia de noticias Kyodo, por su parte, proyectó que la coalición gobernante tenía "asegurada" la victoria de más de 300 escaños, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes.

A la vista de las proyecciones, la primera mujer en gobernar el país asiático prometió continuidad en el Gobierno.

Takaichi asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado.