Marruecos incauta 13 kilos de oro ocultos en un coche procedente de un puerto francés

Según informaron a EFE fuentes de seguridad, el hallazgo se produjo durante los controles fronterizos efectuados tras la llegada del automóvil, con matrícula extranjera, a bordo de un ferry.

Los agentes descubrieron el oro, cuyo quilataje aún no ha sido determinado, escondido en el interior del vehículo, y detuvieron a su conductor, de nacionalidad marroquí, explicaron las fuentes.

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales con el fin de esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles ramificaciones nacionales o internacionales de esta actividad delictiva, subrayaron.