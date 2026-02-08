Normalidad en los comicios de Aragón (España) con un 41 % de participación a media jornada

En Zaragoza, la más poblada de las tres provincias aragonesas, había votado el 41,82 % del censo electoral; en Huesca, el 37,73 %, y en Teruel, el 39,75 %, según datos oficiales.

En este adelanto electoral, el primero en Aragón desde que se celebran comicios regionales, están convocados 1.036.326 electores, que podrán votar hasta las 20.00 horas (19.00 GMT).

Partidos de implantación nacional y otros solo regionales pugnan por una cámara legislativa de 67 asientos, aunque previsiblemente ninguna obtenga la mayoría absoluta y serán necesarios pactos de gobierno.

El actual presidente aragonés, el conservador Jorge Azcón, que gobierna en minoría, decidió adelantar las elecciones, previstas en principio en 2027, por la falta de acuerdo parlamentario para aprobar unos nuevos presupuestos para 2026, con las cuentas públicas regionales ya prorrogadas en 2025.

Las encuestas electorales de hace días apuntaban que los conservadores (Partido Popular) volverían a ganar las elecciones, pero sin mayoría absoluta, la extrema derecha (Vox) crecería significativamente y los socialistas bajarían considerablemente.

Los comicios se ven con interés más allá de Aragón a causa de la fuerte polarización que sufre la política española desde hace tiempo entre la izquierda y la derecha, cuyos líderes nacionales se han implicado en la campaña electoral aragonesa para apoyar a los respectivos candidatos a presidente regional.