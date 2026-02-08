ONG israelí advierte: Israel avanza para anexionar 40 % de Cisjordania que aún no controla

En un comunicado, Peace Now destaca los dos principales aspectos de una batería de medidas aprobada este domingo por el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí: dejar sin efecto una ley jordana de 1953 que limita la compra de tierras a los ciudadanos árabes y la extensión de las competencias israelíes civiles sobre zonas bajo el mando de la Autoridad Palestina.

La primera, dice la ONG, "otorgará a un pequeño número de colonos la facultad de determinar la realidad política sobre el terreno sin intervención gubernamental y abrirá la puerta a una industria de transacciones inmobiliarias fraudulentas".

Y la segunda, que atañe a las zonas A y B de Cisjordania estipuladas en los Acuerdos de Oslo y a la ciudad palestina de Hebrón, suponen para Peace Now el camino hacia su anexión, una intención expresada de forma explícita por los miembros más radicales del gabinete de Netanyahu.

Peace Now destaca que, al haber tomado estas decisiones el Gabinete de Seguridad y no el Gobierno en pleno, su contenido está clasificado y fuera del alcance del público. La única información comunicada al público es un comunicado de prensa emitido por los ministros Bezalel Smotrich (Finanzas) e Israel Katz (Defensa).

Y asegura que, puesto que Cisjordania está gobernada por un régimen militar israelí, modificar las leyes aplicables allí no es competencia del Parlamento de Israel, sino del Ministerio de Defensa.

En cuanto a la compra de tierras, la organización indica que no aplicar la ley jordana vigente permite a los colonos comprar terrenos directamente a los palestinos sin necesidad de registrar una empresa, lo que facilita aún más el establecimiento de asentamientos ilegales.

El Gobierno israelí aprobó además desclasificar el registro de terrenos de Cisjordania, de manera que se sepa públicamente quiénes son su dueños.

Según la ONG, dicha confidencialidad tiene como objetivo "la prevención de falsificaciones y fraudes en transacciones inmobiliarias, la protección de las propiedades de los palestinos que abandonaron Cisjordania, la protección de la privacidad de las partes en la transacción y la protección de las vidas de los palestinos que vendieron tierras a israelíes".

En el pasado, recuerda, los colonos que se asientan ilegalmente en Cisjordania presionaron para que se hiciera pública esta información porque, según Peace Now, "la confidencialidad interfiere considerablemente con los colonos que desean tomar el control de la tierra, ya sea legalmente o mediante falsificaciones y fraudes, con el propósito de establecer asentamientos".

En cuanto a la expansión de sus competencias en las áreas de Cisjordania bajo mando civil de la Autoridad Palestina -A y B, la C (un 60 %) está bajo mando total israelí-, Peace Now indica que "el Gobierno ahora busca ignorar sus compromisos internacionales y comenzar operaciones administrativas dentro de las áreas de la Autoridad Palestina".

Según lo que ha trascendido de lo aprobado este domingo, ahora Israel podrá decidir allí sobre delitos relacionado con el agua, riesgos ambientales y sitios arqueológicos, sin que se conozcan más detalles sobre lo que ello entraña, lo que, dice la ONG, viola los Acuerdos de Oslo firmados en los años 90 del siglo pasado.

Peace Now destaca que podría incluir vertederos, incineradoras, pozos, canales y yacimientos en zonas habitadas.

Finalmente, critica que Israel ha violado el Protocolo de Hebrón de 1997 arrebatando al ayuntamiento de esta ciudad palestina sus competencias en urbanismo. "El Gobierno ahora pretende permitir la expansión de asentamientos y las modificaciones en la Tumba de los Patriarcas sin la aprobación municipal", dice.