Parlamento jordano sigue línea de España y propone regular redes sociales para los menores

Atiyah argumentó que el creciente uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes implica "la aparición de numerosos desafíos educativos, psicológicos y sociales", como el ciberacoso, el aumento de las tasas de depresión y ansiedad, las dificultades académicas, la exposición a contenido cultural "moralmente inapropiado" y la "creciente amenaza" de explotación y chantaje en línea.

Según la televisión Al Mamlaka, Atiyah calificó de "paso significativo" el movimiento de "muchos países" para mitigar estos efectos por medio de nueva legislación, como la propuesta por Sánchez, en la que el dirigente español planteó prohibir el acceso de menores de 16 años a plataformas digitales.

Además, el político jordano explicó que estudios del último año "indican que el 96 % de los adolescentes menores de 16 años utilizan redes sociales", lo que consideró "cifras alarmantes que requieren atención y acción inmediatas".

Su propuesta se basa en prohibir la creación de nuevas cuentas a menores de 16 años y desactivar los perfiles ya activos, además de "cooperar con las empresas tecnológicas" para proporcionar "herramientas de control eficaces", lo que consideró la solución "más eficaz".

Según Atiyah, se puede lograr un equilibrio en el uso de redes con consentimiento de los padres, cuando estas se emplean con fines educativos o para el desarrollo de habilidades digitales.

Destacó también la necesidad de concienciar a padres y estudiantes por igual.

Agregó que esta medida permitiría al Gobierno jordano exigir a las empresas el uso de tecnologías que verifiquen la edad de los usuarios y que, en caso de incumplimiento, las empresas estarán sujetas a multas.