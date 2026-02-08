Perú podría crecer por encima del 5 % de no ser por inestabilidad política, dice ministra

La ministra dijo que a pesar de que se asegura que existen las 'cuerdas separadas', como se denomina a la división entre la política y la economía en un país que ha crecido a un promedio de 3 % en los últimos años, los períodos de inestabilidad sí "pasan factura".

"Si no estuviéramos viviendo en los últimos años esta inestabilidad política y social, nuestros indicadores estarían listos para, por ejemplo, la tasa de crecimiento superar el 5 %", declaró la ministra en la emisora RPP.

Perú ha tenido en los últimos diez años siete presidentes, en medio de constantes enfrentamientos con el Congreso, y actualmente cuenta con un gobierno de transición que debe presidir el legislador derechista José Jerí hasta julio próximo, cuando asumirá el mandatario que será elegido en los comicios generales de abril próximo.

Miralles agregó que incluso el ciclo de altos precios de los minerales que se ha vivido durante los últimos años, y que seguirá durante 2026, podría ser "mejor aprovechado con una estabilidad no solo económica, sino también social y política, que permita que la inversión pública y la inversión privada se ejecuta rápidamente y genere empleo".

En ese sentido, informó que el primer ministro, Ernesto Álvarez, anunciará en los próximos días una norma que planteará evitar que desde el Congreso se sigan emitiendo normas con iniciativas de gasto que comprometan la estabilidad fiscal.

"Este Gobierno va a tomar acción respecto a observar que no se está respetando la Constitución", remarcó antes de señalar que el Gobierno está conversando con las bancadas del Congreso para lograr que las normas que se aprueben sean viables.

Consideró que, por ese motivo, no se presentará "ningún espacio de enfrentamiento" entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que, según dijo, ha visto una "total receptividad de los señores congresistas de las comisiones involucradas para buscar una salida" al tema.

Miralles también afirmó que su ministerio considera que la economía peruana puede crecer este año por encima del 3,2 %, una proyección superior a la de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sostuvo que las proyecciones del Gobierno peruano se basan en que "tiene más información certera de qué cosas sí efectivamente van a pasar en el año" y también "tiene obviamente planes para mejorar estos indicadores de crecimiento".

A la espera de que en los próximos días se ofrezcan las cifras oficiales del crecimiento de la economía peruana durante 2025, el MEF proyectó a fines de enero que el producto interno bruto (PIB) creció el año pasado entre 3,3 % y 3,4 %.