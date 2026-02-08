Putin agradece a EAU ayudas para detener a sospechoso de atentado contra general

"Putin agradeció a su homólogo emiratí la eficaz cooperación a través de sus servicios de inteligencia y la ayuda para detener al sospechoso del atentado terrorista contra el general Alexéyev", informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El secretario de prensa de Putin añadió que "ambos líderes también continuaron su conversación sobre los temas tratados durante la reciente visita de Nahyan a Moscú".

La policía emiratí detuvo al autor material del intento de asesinato del subdirector de la inteligencia militar rusa que tuvo lugar el viernes después de que el criminal huyera a Dubái.

La policía rusa detuvo al sospechoso, de origen ucraniano, y que fue extraditado ese mismo día.

También fue detenido otro hombre en Moscú, y se estableció a una tercera persona sospechosa que huyó a Ucrania, según las autoridades policiales.

Las autoridades rusas difundieron esta mañana un vídeo del seguimiento del principal sospechoso, que incluye imágenes que muestran la huida del pistolero grabadas por cámaras de vigilancia de portales de edificios y autobuses.

Alexéyev, que sobrevivió, fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucranianas y estadounidenses para negociar una posible paz en Ucrania.

Recibió varios disparos en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú, según la prensa rusa.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del crimen con el objetivo de torpedear las negociaciones de paz en las que su jefe encabeza la delegación rusa.