Rogelio Zárate, el mexicano que mira el presente indígena con IA y “artesanía rebelde”

Zárate, de raíces zapotecas y originario de Oaxaca -uno de los estados con mayor población indígena en México-, explica a EFE que su obra busca “romper la representación de los pueblos indígenas como archivo, folclor o ruina cultural”, ya sea mediante materiales físicos o generando imágenes con inteligencia artificial, como una forma de “existir y resistir” en el presente.

“Somos sujetos históricos del presente: habitamos el campo, negociamos con la ciudad y operamos dentro de espacios digitales y virtuales. Nuestra experiencia no es ajena a la tecnología, sino que se sitúa dentro de sus tensiones”, destacó en el marco de la Semana del Arte en Ciudad de México, donde se expone su obra.

‘Huaraches, solo hazlo’ lleva bordado el reconocido logotipo de Nike y ejemplifica la “rebeldía artesanal” frente a la apropiación cultural por parte de grandes marcas como Ralph Lauren, Isabel Marant o Adidas.

El artista relata que diseñó esta pieza en 2023, antes de la controversia de las sandalias ‘Oaxaca slip-on’, creadas por el estadounidense Willy Chavarría para Adidas, y sobre las que la presidenta, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo al considerar que se trataba de una “apropiación cultural” que “usurpa la creatividad” de las comunidades indígenas.

Con este par de sandalias, que en la suela lleva inscrita la frase en zapoteco ‘Tsaa Rsiaan’ (Caminar lento), Zárate busca dar “una pelea por los símbolos”, así como “evidenciar las asimetrías de poder” que atraviesan este tipo de apropiaciones, en las que “las industrias globales extraen el valor simbólico, estético y económico de las culturas indígenas sin reciprocidad ni justicia”.

La rebeldía está presente en la obra del oaxaqueño, la cual, afirma, se inspira tanto en la herencia de su tierra como en la literatura ciberpunk, aquella que apela “a la gente en los márgenes de las ciudades”.

“Y es que nosotros (los indígenas) hemos estado en los márgenes de la historia”, lamenta.

La fusión de esta corriente -inventada por el escritor de ciencia ficción William Gibson (1948)- con la cultura zapoteca es algo que Zárate ha logrado mediante el uso de la inteligencia artificial y software de modelado 3D.

El diseñador cuenta que, gracias a esta mezcla de herramientas, nació la serie de imágenes ‘Zapotec Cybergods’, que reviste de oro y luces LED -al estilo cíborg- piezas arqueológicas descubiertas en la Tumba 7 por el antropólogo Alfonso Caso hace casi 100 años.

Zárate es consciente de que es de los pocos, o quizá el único, artista de Oaxaca que experimenta con la inteligencia artificial y la cultura zapoteca, y defiende que esta fusión no “es una contradicción”, sino una manera de “insertar la voz y la mirada zapoteca dentro de los sistemas contemporáneos de producción de imagen”.

‘Huaraches, solo hazlo’ fue seleccionada entre miles de postulaciones por la plataforma de artistas Salón Acme para su exhibición en la Ciudad de México del 4 al 8 de febrero. EFE