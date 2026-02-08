Sondeo revela que 24 candidatos a Presidencia de Perú tienen menos de 1 % de preferencias

La encuesta, realizada por la empresa privada Datum Internacional y difundida por el diario El Comercio, indicó que el 42,5 % del electorado "permanece indeciso y la mitad de los peruanos llega a la contienda con rabia e indiferencia".

En ese sentido, ese porcentaje de los electores señala en este momento que piensa votar en blanco, viciado o por ningún candidato, o que aún no ha tomado una decisión.

La encuesta de Datum indicó que López Aliaga, el candidato del partido ultraconservador Renovación Popular, lidera la intención de voto con un 11,9 % de las preferencias, seguido por Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con un 9,2 %.

En tercera posición figura el comediante Carlos Álvarez, del partido derechista País para Todos, con 5,8 % de preferencias, y en cuarto el ex rector universitario Alfonso López Chau, del partido izquierdista Ahora Nación, con 3,8 %.

Los siguen el empresario y político César Acuña, del partido derechista Alianza para el Progreso, también con 3,8 %, y el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y representante de Perú Primero, con 3,6 %.

La encuesta agregó que, en contraposición a eso, 24 de los 36 candidatos presidenciales en competencia "se mantienen por debajo del 1 % de intención de voto" y que 16 de ellos "incluso no alcanzan siquiera el 0,5%" de las preferencias.

Además, un 30 % de los peruanos afirma ya tener decidido su voto y que no piensa cambiarlo, mientras que un 32 % dice que aun no lo ha pensado, mientras que el resto evalúa sus preferencias.

La ficha técnica indicó que el sondeo se realizó del 30 de enero al 3 de febrero último a 1.200 personas de todo el país y tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados el 7 de junio.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años.