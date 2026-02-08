Takaichi logra una victoria aplastante en generales y obtiene vía libre para sus políticas

Dicha proporción representa una mayoría de algo más de dos tercios de la poderosa cámara, lo que en la práctica da vía libre a la conservadora para sacar adelante sus políticas en solitario e incluso si las rechaza la Cámara Alta, donde la coalición gobernante del PLD y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) están en minoría.

Con los 36 escaños obtenidos por su parte por Ishin, dos más de los que tenía previamente, la coalición obtuvo 352 escaños en total, según las cifras y a falta de la publicación del informe por parte del Ministerio del Interior.

"Estas elecciones representan una gran victoria personal para Takaichi, quien centró los comicios en la decisión de los votantes sobre si querían que ella permaneciera como primera ministra", señaló a EFE el profesor Jeffrey J. Hall, especialista en estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda.

"La oposición de izquierda y de centro ha sido aplastada y tardará años en recuperarse. La Cámara de Representantes tendrá ahora una mayoría abrumadora de derechas", añadió el analista.

La coalición gobernante japonesa obtuvo 232 escaños en las elecciones generales previas de noviembre de 2024, de los que 198 correspondía al PLD, cuando su era aún la formación budista Komeito, que abandonó la alianza a finales del año pasado tras 26 años después de la llegada de Takaicho al liderazgo.

Komeito forjó recientemente de cara a estas generales una alianza con la principal fuerza opositora, el Partido Democrático Constitucional (PDC), la denominada Alianza Reformista Centrista, que resultó la gran damnificada de la jornada.

La alianza obtuvo 49 escaños en estos comicios, frente a los 172 que lograron entre los dos en los previos.

La oposición pasó de la mayoría de 233 escaños que obtuvo en las elecciones generales previas a contar con 113.

El auge del partido minoritario Sanseito ha sido descatado, por el corte antiinmigración y principal exponente actual de la ultraderecha japonesa, que pasa a ocupar 15 escaños, frente a los dos que consiguió en las elecciones anteriores.

Entra también en la Cámara Baja de forma destacada y por primera vez el partido Team Mirai, creado por un ingeniero de inteligencia artificial y partidario de reformas tecnológicas, con 11 escaños.

El Partido Democrático para el Pueblo (PDP), que jugó un papel clave en el nombramiento de Ishiba como primer ministro y sonó como potencial socio del PLD, obtuvo 28 escaños, uno más.