Tres muertos y once secuestrados, incluido un sacerdote católico, en un ataque en Nigeria

El ataque ocurrió este sábado a primera hora en la comunidad de Karku, en el área de gobierno local de Kauru, precisó la Archidiócesis Católica de Kafanchan en un comunicado que publican este domingo medios locales.

"Con profunda tristeza, anunciamos el secuestro de nuestro sacerdote, el reverendo padre Nathaniel Asuwaye, párroco de la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad", señaló el canciller diocesano de la archidiócesis, Jacob Shanet.

"El padre Nathaniel fue secuestrado junto con otras diez personas en Karku. Al momento de redactar este informe, el incidente ha resultado en la muerte de tres personas (...), además de los secuestrados", añadió Shanet, que instó a los feligreses a orar para lograr "su pronta y segura liberación de las manos de estos malhechores".

En respuesta a este suceso, el presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en el norte del país, reverendo Joseph Hayab, condenó el ataque y tildó de "lamentable que el secuestro de sacerdotes cristianos y otros ciudadanos continúe sin cesar".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades califican a veces de "terroristas".

El pasado viernes, la CAN confirmó que todos los feligreses secuestrados el pasado enero en ataques simultáneos de hombres armados contra tres iglesias en Kaduna han sido puestos en libertad, al cifrar en 183 el número de fieles liberados.

En noviembre pasado, 303 alumnos y doce profesores de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary's, en el estado de Níger (centro-oeste) fueron secuestrados por hombres armados, si bien algunos de ellos huyeron en los días posteriores y las autoridades lograron finalmente rescatarlos a todos.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.