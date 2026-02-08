Ukrenergo informa de reducción de restricciones en Ucrania aunque la situación es difícil

"Gracias al trabajo sin descanso de los ingenieros eléctricos, en algunas regiones el volumen de restricciones aplicado hoy es menos que el de ayer", señaló en Telegram Ukrenergo, que indicó que los apagones de emergencia se mantienen debido a los daños sufridos por la infraestructura eléctrica, objetivo de Rusia en sus últimos ataques.

"La situación del sistema eléctrico se mantiene difícil. El nivel de falta de energía y los daños causados en las redes de transmisión y distribución no permite la cancelación de los apagones de emergencia en la mayoría de las regiones", según Ukrenergo.

La empresa continúa su trabajo para reparar las consecuencias de los "dos ataques masivos de misiles y drones contra el sistema energético de esta semana", apuntó la firma.

Sólo en la noche del viernes al sábado, Rusia empleó más de 400 drones y unos 40 misiles contra objetivos en Ucrania, donde Moscú prioriza atacar el sistema energético en un contexto de frío invierno.

La previsión meteorológica para este domingo contempla temperaturas mínimas en el país invadido por Rusia de hasta seis grados centígrados bajo cero.