Un muerto y tres heridos en un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Según informó la Fiscalía Regional de Donetsk, el Ejército ruso lanzó una bomba aérea 'FAB-250'", un proyectil que impactó cerca de un edificio de viviendas, causando la muerte a una jubilada de 77 años y heridas de diversa consideración a tres hombres de 40, 46 y 48 años.

"En el lugar del impacto resultaron dañados once edificios de viviendas y varios automóviles", precisó la fiscalía.

Previamente, los Servicios de Emergencia de Ucrania informaron de un balance provisional según el cual una persona murió y dos resultaron heridas en el ataque.

"Apartamentos del tercer piso de un edificio de nueve plantas y varios coches en el patio se incendiaron. Desafortunadamente una persona murió y otras dos fueron heridas", indicaron los Servicios de Emergencia de Ucrania en su cuenta de Telegram.

"Los servicios de emergencias extinguieron el incendio, que cubría un área de 250 metros cuadrados y ayudaron a los residentes a escapar", pues la entrada del edificio quedó bloqueada como consecuencia de la explosión, añadió el mensaje, que precisó que el ataque se produjo con la llegada de las primeras horas de luz de este domingo.

Este ataque se produjo en paralelo al bombardeo con drones en el que Rusia empleó en la noche del sábado a este domingo 101 drones, 69 de los cuales fueron derribados por unidades de la Fuerza Aérea.