Air Europa, Laser y Plus Ultra reanudarán sus vuelos a Venezuela en los próximos días

La española Air Europa, que cuenta con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), volverá a operar a partir del próximo día 17, un día antes que la venezolana Laser, mientras que la también española Plus Ultra retomará sus vuelos regulares a partir del 3 de marzo.

Plus Ultra operará inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y los jueves, mientras que a partir del 28 de marzo incorporará una tercera entre Madrid-Caracas y el vuelo semanal Tenerife-Caracas, con lo que reforzará así la conectividad entre ambos mercados, según anunció en un comunicado este lunes.

Por su parte, Air Europa detalla en su web que ha iniciado la "reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela".

En cualquier caso, la compañía española insiste en que esta reanudación se realizará de manera gradual, pues ha confirmado que los vuelos previstos para los días 19 y 21 de febrero continúan cancelados.

Asimismo, Laser ha recalcado que retomará la operativa entre Madrid y Caracas a partir del 18 de febrero, un día más tarde que Air Europa, mientras que se desconoce cuándo volverá a operar Estelar.

Hasta noviembre, la española Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana.

Por su parte, Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) tenía otras cuatro frecuencias y la igualmente venezolana Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento) contaba hasta el pasado noviembre con tres conexiones, es decir, seis vuelos en total.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, ya avanzó el pasado viernes que entre febrero y marzo al menos seis aerolíneas reanudarían sus vuelos, entre ellas Plus Ultra.

Las otras cinco, según esta organización, son la portuguesa TAP, la turca Turkish Airlines, la multinacional Latam, la colombiana Avianca y la brasileña GOL.

De hecho, Latam anunció este lunes que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 23 de febrero, con cuatro frecuencias semanales tras haberlos suspendido en noviembre.

Wingo, aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y, a partir del 1 de marzo, también retomará la ruta desde Medellín a la capital venezolana, mientras que Avianca reiniciará el próximo jueves su operación diaria entre Bogotá y Caracas.

La conectividad entre ambos países se vio afectada a finales de noviembre, cuando Estados Unidos pidió extremar las precauciones al sobrevolar Venezuela.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien dijo que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.