Al menos 11 muertos por el derrumbe de una mina en el sur de la RD del Congo del Congo

"Se trata de un accidente mortal ocurrido en el sitio minero de Tilwizembe, con un balance provisional de once muertos y seis heridos entre los mineros, que trabajaban de noche y de forma clandestina al pie de un talud en el fondo de la cuenca de la mina, lo que viola las normas de seguridad y los horarios de trabajo reglamentarios vigentes", declaró a EFE por teléfono el director provincial de Saemape, Georges Nyembo.

Este organismo público achacó el accidente al desprendimiento de una "importante masa" de rocas, y señaló que ya hay equipos especializados desplegados en el lugar para buscar a posibles víctimas enterradas bajo los escombros.

Los once cuerpos recuperados se encuentran actualmente en la morgue del hospital de Lualaba-Mupandja, y todas las actividades de la mina, donde se extrae cobalto y cobre, se encuentran paralizadas, según Saemape.

Las mencionadas cifras difieren de las proporcionadas a EFE por el portavoz de la sociedad civil de Kolwezi, Siméon Tundele, que elevó a 14 el número de víctimas mortales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tenemos un balance provisional de esta tragedia ocurrida el 7 de febrero alrededor de las tres de la madrugada (01:00 GMT). Fue causada por el desprendimiento de rocas sobre los mineros mientras varios de ellos se encontraban excavando", indicó a EFE por teléfono Tundele.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todas las víctimas son mineros artesanales "que trabajan por la noche" y hay otros seis heridos, señaló esa misma fuente.

En la RDC, país muy rico en minerales, estos accidentes son frecuentes en las numerosas minas informales que hay en el sur y el este de su territorio; con escasas regulaciones, operadas muchas por milicias y donde las operaciones de rescate son a menudo tortuosas.