Al menos 18 muertos en un ataque de rebeldes ligados al EI en el este de la RD del Congo

Los hechos ocurrieron la noche entre los pasados viernes y sábado en la localidad de Mambimbi-Isigo, en el territorio de Lubero, en la provincia de Kivu del Norte.

Según detalló a la prensa congoleña el administrador de Lubero, coronel Alain Kiwewa, los rebeldes también incendiaron al menos siete casas y las víctimas mortales incluyen dos mujeres.

Después de la violencia y hasta este mismo domingo, la población abandonó sus hogares en la localidad atacada y se desplazó hacia lugares más seguros en la zona, como los pueblos de Njiapanda y Manguredjippa.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).