Al Sisi y Bin Zayed abordan la "solidaridad árabe" en medio de acusaciones contra Abu Dabi

El Cairo, 9 feb (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, abordó este lunes con su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed, la "importancia de la solidaridad árabe" y de evitar nuevas "escaladas" en Oriente Medio, entre acusaciones en el mundo árabe contra Abu Dabi de interferir en los asuntos internos de sus vecinos y ayudar a grupos secesionistas.

El mandatario egipcio, que viajó este lunes en una visita "fraternal" a Abu Dabi, no anunciada con anterioridad, analizó con Bin Zayed "la situación regional actual, destacando la importancia de la solidaridad árabe en esta coyuntura crítica para Oriente Medio", destacó la Presidencia egipcia en un comunicado.

Indicó que durante el encuentro "ambos presidentes enfatizaron la importancia de continuar los esfuerzos para resolver las crisis que enfrenta la región por medios pacíficos".

Por otro lado, la agencia oficial de noticias emiratí WAM afirmó que durante la reunión "ambas partes analizaron diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, entre los que destacan los acontecimientos en la región de Oriente Medio y los esfuerzos realizados para abordarlos".

Ambos también reafirmaron su "interés en continuar la consulta fraternal y la coordinación conjunta por el bien de ambos países y sus pueblos hermanos".

Países como Arabia Saudí, el Yemen, Sudán y, últimamente, Argelia, han ido denunciado la supuesta intromisión de Abu Dabi en los asuntos internos de otros socios de la Liga Árabe, en medio de acusaciones de brindar ayuda financiera, así como armas, a grupos secesionistas.

Argelia decidió el pasado sábado cancelar el acuerdo de servicios aéreos con EAU, firmado en 2013, y su presidente, Abdelmadjid Tebboune, volvió a criticar la política de EAU, sin nombrar de forma directa al país del golfo Pérsico, al que llamó como "miniestado" y acusó de intentar interferir en las elecciones en su país.

Arabia Saudí, por su parte, que lidera la coalición militar que respalda al gobierno yemení internacionalmente reconocido, obligó en enero pasado a EAU a retirar a sus fuerzas del Yemen tras acusar a Abu Dabi de apoyar a grupos secesionistas yemeníes.

Es más, Riad denunció este domingo que EAU, sin nombrarlo, suministra con "armas y mercenarios extranjeros" a las paramilitares sudanesas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combaten al Ejército regular sudanés desde hace tres años, "pese a que afirman que apoyan una solución política" en el país africano.

Emiratos Árabes, que mantiene buenas relaciones con Egipto, donde cuenta con inversiones multimillonarias, ha negado en varias ocasiones las acusaciones en su contra, y afirmado que actúa en favor del establecimiento de la paz en Oriente Medio.