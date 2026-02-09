Albares se entrevista con su colega marroquí y el enviado de la ONU para el Sáhara

Estos encuentros bilaterales que mantiene Albares se celebran en el marco de las reuniones multilaterales que están teniendo lugar con absoluto hermetismo sobre el Sáhara Occidental en unas negociaciones que impulsa Estados Unidos en Madrid.

Marruecos defiende un plan de autonomía para ese territorio, que ocupa en gran parte, aunque no le pertenece, mientras que el movimiento saharaui Frente Polisario aspira a la independencia total.

El Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, respaldó el plan marroquí en 2022.

El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sáhara, si bien la ONU también ha reconocido el principio de autodeterminación para este territorio.

El pasado 29 de enero la Unión Europea se mostró favorable a que una futura solución para el Sáhara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos "con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto", que dura ya 50 años.

El ministro español Albares constató el sábado en la red X las buenas relaciones políticas de España con Mauritania y Argelia (donde viven unos 175.000 refugiados saharauis), en las reuniones por separado con sus colegas de ambos países en Madrid, sin mencionar la cuestión del Sáhara.

Además de las citas del sábado, fuentes de Exteriores señalaron a EFE que a lo largo de los próximos días Albares mantendrá también encuentros bilaterales "con otros representantes que acuden a Madrid para una reunión multilateral".

Según informó el periódico español El Confidencial, delegaciones de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania tenían previsto reunirse este domingo en Madrid con la mediación de Estados Unidos para tratar el futuro de la antigua provincia española.

Sin embargo, el silencio se impuso sobre este asunto y ni los Gobiernos de Marruecos y Argelia, ni el Polisario se pronunciaron se han pronunciado.