Analistas prevén que el BCE subirá los tipos de interés en el tercer trimestre de 2028

La mayoría de los analistas, a los que la entidad encuesta regularmente sobre sus expectativas, prevén que el BCE mantendrá los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % hasta el segundo trimestre de 2028, según los pronósticos publicados este lunes.

Asimismo prevén que el BCE subirá las tasas de interés en un cuarto de punto hasta el 2,25 % en el tercer trimestre de 2028.

El BCE realizó la encuesta entre el 19 y el 21 de enero, antes de su reunión de política monetaria del 5 de febrero, en la que mantuvo los tipos de interés en el 2 % porque prevé que la inflación se mantenga estable en el 2 % a medio plazo.

Los analistas consultados por el BCE no han modificado sus pronósticos respecto a la encuesta anterior antes de la reunión de política monetaria de diciembre.

Asimismo, los analistas prevén que la inflación se situará por debajo del 2 % hasta el primer trimestre de 2027, es decir por debajo del objetivo del BCE.

No obstante, la inflación llegará al 2 % de nuevo en el segundo trimestre de 2027, pronostican los analistas.

El crecimiento será en el primer y segundo trimestre de 2026 del 0,3 % y en el tercer y cuarto trimestre de 2026 del 0,4 %.