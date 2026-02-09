Apátrida nicaragüense exige a Ortega le devuelva su nacionalidad, sus bienes y su pensión

Carrión, uno de los al menos 452 nicaragüenses a los que el Estado de Nicaragua ha despojado de su nacionalidad por presunta "traición a la patria", demandó a través de un audio enviado a los medios la "abolición de todas las leyes represivas, incluyendo" la que formaliza "el despojo de la nacionalidad y la confiscación" de bienes.

El defensor de la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que opera desde San José, Costa Rica, recordó que un 9 de febrero de 2023, hace tres años, las autoridades desterraron hacia Estados Unidos a 222 expresos políticos, a quienes posteriormente los privaron de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua.

La cifra de apátridas se incrementó seis días después cuando fueron desnacionalizados otros 94 nicaragüenses -incluyéndolo a él-, más el excarcelado obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez.

Luego, el 5 de septiembre de 2024, fueron desterrados a Guatemala 135 nicaragüenses a quienes se les privó de su nacionalidad, para totalizar 452.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carrión, de 64 años y que catalogó la desnacionalización como "crímenes de lesa humanidad", dijo que en su caso, además de ser privado de su ciudadanía nicaragüense, le confiscaron sus bienes y "el derecho de recibir pensión" de vejez "por el transcurso del aporte que hemos dado a través de nuestra vida laboral" en Nicaragua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro recordó que hace tres años fue uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, y privado de su nacionalidad y sus bienes, pero ahora, confió, "que lo mejor se viene por delante".

"Estamos viviendo momentos de cambios muy interesantes que me hacen no creer, si no estar seguro, que lo peor de nuestro sufrimiento lo hemos dejado atrás y que lo mejor se viene por delante", señaló.

El también sobrino político de la fallecida expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y coordinador del movimiento político Ciudadanos por la Libertad (CxL, centro derecha), se refiere a la presión que la Administración de Donald Trump está ejerciendo contra los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Por ello, sigamos con esa esperanza, con esa fe en el futuro, para que podamos ver la luz de la libertad y que ella ilumine a nuestra querida patria y a todos los nicaragüenses", agregó.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".