Arabia Saudí justifica retraso de sus megaproyectos por el Mundial de fútbol y Expo 2030

"Un importante porcentaje de esas inversiones eran para incentivar varios sectores en el reino, incluidos proyectos sin precedentes como Neom, The Line y otros, pero durante este periodo aparecieron prioridades no planificadas previamente", dijo el ministro durante una sesión en el foro del sector privado del fondo soberano saudí (PIF, en inglés), que se celebra hoy y mañana en Riad.

El responsable indicó que el Mundial de fútbol es ya una "realidad", por lo que el reino no debe construir sólo estadios, sino que hay que convertirlos en "centros de una zona económica", además de la calidad de vida "no sólo para los visitantes, sino también para los residentes".

Apuntó que antes de ser designado como anfitrión del Mundial y de la Expo 2030, había otras prioridades en el reino en forma de megaproyectos.

Pero, "la disminución de la viabilidad de algunos proyectos, como The Line, impone el hecho de que desaceleres algunos proyectos y aceleres otros", zanjó durante su intervención.

A principios de 2021, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, lanzó un plan urbanístico llamado The Line, ubicado en la ciudad futurista Neom orientada al turismo, el cual llamó "una revolución en la vida urbana" al no haber automóviles y carreteras, y estar rodeado de naturaleza.

Esto se enmarca en la Visión 2030 del país del golfo Pérsico, con la intención de diversificar su economía y depender cada vez menos del petróleo.

Sin embargo, debido a los altos costos y a los bajos precios del crudo, el país ha tenido que revisar su estrategia y retrasar estos megaproyectos, desarrollados y financiados por el fondo soberano saudí.

Precisamente hoy, en la misma conferencia, el gobernador de este vehículo de inversión estatal, Yasir al Rumayyan, llamó al sector privado a invertir en Arabia Saudí, mientras que el fondo que él dirige estará para "sentar las bases del crecimiento".

Otro golpe para los proyectos de infraestructura de Arabia Saudí ha sido la decisión de que Kazajistán va a reemplazarle como sede de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, que se iban a celebrar en Trojena -un complejo turístico de esquí en construcción y pieza central de Neom- dado que dicho proyecto no estaría listo para el evento.