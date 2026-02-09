Arranca Prodexpo en Moscú con compañías de 37 países, incluidos algunos europeos

Este año en la 33 edición de la feria participan 1.471 empresas rusas y 543 extranjeras, según los organizadores.

La participación de España en Prodexpo fue muy discreta, al igual que en los últimos años.

Sin un pabellón nacional que otrora desplegaba la agencia española de exportación e inversiones ICEX en esta feria, España estuvo representada por tan solo tres empresas.

No obstante, varios asistentes al evento se detenían con interés delante de los mostradores, donde estaban expuestos aceitunas españolas y aceite de oliva.

"Llevamos muchos años participando en esta feria", dijo a EFE un representante de un grupo de alimentación español, quien explicó que las aceitunas son el producto más popular en el mercado local.

En sus mejores años, Prodexpo llegó a contar con cerca de un centenar de empresas españolas.

Eso sí, la presencia italiana este año fue más extensa que la española y contó con once compañías.

También asistieron una empresa austríaca, otra portuguesa, nueve húngaras y una veintena de compañías serbias.

En cuanto a Brasil, el país latinoamericano contó con un pabellón nacional, al igual que algunos otros estados considerados amigos por Rusia, como es el caso de Irán o China.

Precisamente la semana pasada el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, viajó a Brasil, donde acordó profundizar aún más los lazos entre los dos países que cooperan estrechamente en el marco del grupo BRICS y otras plataformas internacionales, pese a algunos desacuerdos sobre asuntos políticos.

En la feria también se pudo ver muchas empresas turcas, saudíes y coreanas.

No faltaron tampoco los asiduos de Prodexpo, como es el caso de las repúblicas postsoviéticas como Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán.

"Anteriormente, el mercado estaba dominado por productos extranjeros y la gente se había acostumbrado a ciertos sabores. Ahora nuestra tarea es llenar este vacío y responder a la demanda del público", dijo el embajador bielorruso en Rusia, Yuri Selivéstorov.

Agregó que en la presente edición de Prodexpo, que se prolongará hasta el 12 de febrero, participan "más de 80 organizaciones bielorrusas" y cada una busca "aportar algo nuevo" a la feria.