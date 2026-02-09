Brasil coloca 4.500 millones de dólares en bonos globales en los mercados internacionales

La operación fue marcada por la elevada demanda y por los menores diferenciales en más de una década para un papel soberano brasileño a largo plazo, según el comunicado de la cartera.

De acuerdo con la nota, el Tesoro Nacional lanzó un nuevo bono Global 2036, con el que captó 3.500 millones de dólares, el mayor volumen ya emitido por el país para un título a diez años.

El papel ofrece un cupón anual del 6,25 %, pagadero semestralmente.

La segunda parte de la operación consistió en la reapertura del bono Global 2056, con vencimiento el 12 de enero de 2056, con el que captó otros 1.000 millones de dólares.

Este segundo título ofrece un rendimiento del 7,30 % anual.

La operación atrajo un significativo interés del mercado, con 466 órdenes en el libro de ofertas y una demanda que triplicó la oferta, alcanzando cerca de 12.000 millones de dólares en su punto máximo.

Aproximadamente el 90 % de la colocación fue adquirida por inversores de Europa y Norteamérica, mientras que América Latina -incluido Brasil- se quedó con cerca del 9 %.

El Tesoro afirmó que los resultados, con alta demanda y diferenciales reducidos, reflejan la confianza internacional en la solidez y la credibilidad de la deuda soberana brasileña.

Además, subrayó que la emisión contribuye al alargamiento del perfil de la deuda pública, diversifica la base de inversores y consolida referencias clave en la curva soberana que suelen servir de guía para futuras emisiones.

La operación fue liderada por los bancos HSBC, JP Morgan, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y su liquidación financiera está prevista para el 19 de febrero de 2026.