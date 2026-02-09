Bruselas amenaza a Meta con medidas si impide la competencia en la IA de WhatsApp

La Comisión Europea considera que tras la decisión que adoptó la tecnológica el pasado mes de octubre de permitir únicamente su propia herramienta de inteligencia artificial, Meta AI, en WhatsApp, existe una "necesidad urgente" de tomar medidas "debido al riesgo de daños graves e irreparables a la competencia".

"La inteligencia artificial está aportando innovaciones increíbles a los consumidores, y una de ellas es el mercado emergente de asistentes de IA. (...) Por ello, estamos considerando imponer rápidamente medidas provisionales a Meta para preservar el acceso de los competidores a WhatsApp", dijo la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, encargada de la política de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado.

Meta tiene ahora la posibilidad de responder a las alegaciones de la Comisión Europea y de presentar alternativas a su modelo de negocio, pero si Bruselas continúa disconforme, adoptará medidas provisionales contra la empresa, que no comunicó.

El anuncio de hoy es fruto de la investigación antimonopolio que el Ejecutivo comunitario abrió el pasado mes de diciembre contra Meta, matriz de las redes sociales Facebook e Instagram; de las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Messenger; que ofrece también servicios de publicidad en internet y productos de realidad aumentada.

Teniendo en cuenta su actividad, Bruselas considera que "es probable que Meta domine el mercado de aplicaciones de comunicación en el Espacio Económico Europeo (EEE), especialmente a través de WhatsApp" y que "abuse de esta posición dominante al denegar el acceso a WhatsApp a otras empresas, incluidos los asistentes de IA de terceros.

La decisión de hoy afecta al negocio de Meta en todos los países de la UE y el EEE (Noruega, Islandia y Lichtenstein), salvo Italia, que a finales del año pasado ya obligó a la compañía a permitir la entrada de competidores en el servicio de IA de WhatsApp.