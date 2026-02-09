Cabello asegura que expresidente Rodríguez Zapatero "siempre será bienvenido" en Venezuela

"Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero en esta tierra, siempre", aseguró el dirigente chavista durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también ministro de Interior y Justicia señaló que Rodríguez Zapatero ha demostrado "un considerable aprecio" hacia Venezuela, y agregó que "eso no le gusta a alguna gente".

"En momentos muy duros se ha escuchado la voz de Rodríguez Zapatero pidiendo por la paz, la no injerencia en territorio venezolano", añadió.

El expresidente de Gobierno español, quien ha sido mediador en negociaciones políticas en Venezuela, visitó Caracas el pasado viernes, invitado por el coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, también ministro de Cultura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante su visita, Rodríguez Zapatero expresó sentir una "gran confianza" en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien sostuvo un encuentro la noche del viernes en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la reunión también participó el presidente del Parlamento, y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.