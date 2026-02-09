Cierra el Museo del cantante español Nino Bravo en su pueblo, a petición de su familia

El alcalde de Aielo de Malferit, un pueblo de la provincia de Valencia con casi 5.000 habitantes, Juan Rafael Espí, señaló en un comunicado que el consistorio recibió un burofax de la familia de Nino Bravo en el que se indica la "no renovación" de los contratos de cesión de bienes.

Además, dicen explícitamente que el museo "no cuenta con la autorización para hacer uso de la marca e imagen del Artista", intérprete de canciones tan conocidas como "Libre" o "América, América".

El alcalde informó de que se procederá al cierre inmediato del museo, inaugurado en 2006, y a la retirada de todas las imágenes del cantante, hijo predilecto de su pueblo.

Este lunes, la web del museo ya se encuentra inoperativa, aunque continuarán "abiertos a continuar colaborando con la familia y les invitamos a poder repensar esta decisión de manera conjunta", concluyó el alcalde.

Fallecido en un accidente de tráfico el 16 de abril de 1973 cuando viajaba desde Valencia a Madrid, Nino Bravo fue uno de los cantantes españoles más universales del siglo XX.